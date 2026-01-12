У Києві через відсутність опалення розриває труби, на вікнах квартир з'явився лід (фото)

У деяких квартирах температура опустилася до 0°С.

Після масованої атаки РФ на Київ у багатьох будинках досі відсутнє опалення. Мешканці столиці повідомляють, що на вікнах квартир зʼявляється лід, а самі труби розриває через замерзлу в них воду.

"Ну що ж. Наш будинок може попрощатись з опаленням … комунальники не спустили воду і труби порвало. Ще й враховуючи ж, що іншим з групи 4.1 дають світло, а у нас досі не було", – написала мешканка столиці у соцмережі Threads.

Інша користувачка соцмережі поділилася, що в її будинку, розташованому в ближньому центрі столиці, труби опалення буквально почали вибухати.

"Світла немає щодня до 20 годин, відповідно немає опалення й гарячої води. Морози + старі труби = вони просто не витримують. Ми з сусідами вже залишили десятки заяв на всі можливі державні гарячі лінії та служби. У відповідь – або тиша, або хамство після 50ї позиції в черзі. Ремонтні роботи навіть не планують", – пише вона.

Ще одна мешканка Києва, яка проживає в будинку, що належить до черги відключень 6.1, поділилася, що світла немає вже третю добу. Батарея буквально розкололася.

У мережі також повідомляють, що в деяких квартирах температура опустилася до 0°С.

Новина доповнюється...