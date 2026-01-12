'У нього є тільки одне': Трамп заявив, що у Зеленського 'не було карт з першого дня'

Він стверджує, що якби не його втручання, це могло б перерости в третю світову війну.

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що у українського лідера Володимира Зеленського "немає карт".

Відповідаючи на запитання журналіста, він підтвердив свої лютневі слова: "У тебе немає карт" - і підкреслив, що з першого дня у Зеленського їх не було. На уточнення, чи змінилося щось зараз, президент відповів категорично: "Ні, ні". На його думку, єдина "карта", яка реально є у Зеленського, - це сам Дональд Трамп.

"У нього є тільки одне. Якби у нього не було Дональда Трампа, це була б повна катастрофа, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають", - сказав він в інтерв'ю The New York Times.

Трамп підкреслив, що Вашингтон робить "все, що може" і не має жодних термінів щодо російсько-української війни.

"Якщо ми зробимо все, що в наших силах, я просто не хотів би бачити війну. Для нас це не так, я думаю, якби я не був залучений - я думаю, це могло б перерости в третю світову війну. Все йшло дуже погано, дуже погано. Цього більше не станеться", - заявив Трамп.

Він вважає, що президент РФ Володимир Путін хоче укласти угоду.

"У мене були випадки, коли я вже все вирішив для Путіна, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Ви бачили невеликий приклад, сидячи прямо на цьому місці. Потім були випадки, коли все було навпаки. Думаю, зараз вони обидва хочуть укласти угоду, але ми це з'ясуємо", - зазначив політик.

Також він відповів на питання, чи готові США переозброїти Україну, якщо Путін відхилить "мирний план":

"Я не хочу цього говорити. Я просто не хочу опинитися в ситуації, коли мені доведеться це говорити, тому що я зобов'язаний подивитися, чи зможу я врятувати життя. Знаєте, війна нічого нам не коштує. Ми заробляємо на війні гроші зараз, і навіть після того, як Байден витратив 350 мільярдів доларів, що, я думаю, є значною сумою, як ви знаєте, я уклав угоду".

Він нагадав, що уклав з Україною угоду щодо рідкоземельних елементів.

"Я сказав, що хочу повернути ці гроші, тому що Байден - дурень. Він дурна людина, і він дав вам 350 мільярдів доларів, а я сказав Україні - це одна з причин, чому він був не дуже задоволений мною тут. Я сказав: "Я хочу повернути ці гроші Америці". І я уклав угоду щодо рідкоземельних елементів, яка може коштувати набагато більше. Я повернув гроші. Але цей дурень дав 350 мільярдів доларів", - заявив президент.

Трамп стверджує, що США продають зброю Україні, і вона платить за неї повну ціну.

"Я навіть не продаю їм. Я продаю їх НАТО. І, як ви знаєте, я беру від 2 до 5 відсотків - у НАТО зараз багато грошей. Але - я роблю це не заради цього. Я роблю це, тому що хочу бачити - я хочу рятувати від 25 до 30 тисяч життів на місяць. Я не можу в це повірити. Візьміть стадіон і заповніть його 35 тисячами людей, помноженими на два. Я маю на увазі, це половина стадіону, великий стадіон НФЛ. стадіон - це половина цих людей помирає щомісяця. Це абсурд", - додав він.

Заяви Трампа про Путіна

Раніше Трамп говорив, що необхідності затримувати російського лідера Володимира Путіна, як Ніколаса Мадуро, не виникне.

"Ну, я не думаю, що в цьому буде необхідність. Я думаю, що у нас завжди були хороші відносини, хоча зараз я в ньому зачарований", - сказав він.

За його словами, Європа зробила дуже багато для України, але цього виявилося недостатньо.

