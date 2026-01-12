У НАТО відповіли на російський удар 'Орєшніком' по Україні

Генсек НАТО вважає, що такі дії Росії мають на меті стримати країни Альянсу від підтримки України.

Російська Федерація застосувала балістичну ракету типу "Орєшнік" з метою надсилання країнам-члена НАТО сигналу, аби змусити їх припинити надавати Україні підтримку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на спільній пресконференції із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковічем.

"Жорстока агресивна війна Росії продовжується. Ми бачили лише минулого тижня застосування ракети "Орєшнік" по Львову і безперервні атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Росія намагається стримати нас від підтримки України, але нас це не зупинить", - наголосив Рютте.

Водночас, як підкреслив генсек Альянсу, оскільки Україна стикається з величезним тиском під час суворої зими, підтримка від усіх союзників НАТО, в тому числі від Хорватії, дедалі важливіша, аніж будь-коли раніше.

Рютте додав, що безпека України – це безпека Альянсу. Він наголосив, що союзники зобов’язалися продовжувати непохитно підтримувати Україну, і Хорватія робить добрий внесок у цю справу. Із 2022 року ця країна надала понад 300 мільйонів євро на військову підтримку України, зокрема постачала гелікоптери, транспортний літак, артилерійські системи, боєприпаси, захисне спорядження та багато іншого.

Як повідомляв УНІАН, країни-члени НАТО відіграють чільну роль в ініціативі "Список пріоритетних вимог України" (PURL). Вона покликана робити внески на закупівлю зброї для України в американських виробників. Зокрема, від США вже лунали заяви, що очікують збільшення внесків до ініціативи PURL.

РФ запустила по Львову "Орєшнік"

Як відомо, у ніч на 9 січня російські загарбники запустили по Львову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". За словами начальника управління комунікації командування Повітряних сил Юрія Ігната, таким чином російський диктатор Володимир Путін намагається залякати країни НАТО.

Згодом СБУ показала уламки ракети, якою Росія вдарила по Львову. Зокрема, серед знайденого: блок стабілізації і наведення, запчастини із двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації та сопла з платформи блоку розведення. У Службі безпеки наголосили, що відповідні уламки мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи.

