Україна втратила більше половини ринку ЄС за популярним експортним товаром

На зміну вітчизняній продукції прийшли бразильська та американська.

Частка України на ринку імпортної кукурудзи Європейського Союзу за рік впала більш ніж вдвічі – з 56% до 26%, або з 5,78 млн тонн до 2,15 млн тонн в ваговому вимірі. Про це повідомляють аналітики брокерської контори Spike Brokers.

Домінантне місце України зайняли Бразилія з 2,88 млн тонн (35%) та США з 2,62 млн тонн (31,8%), які сумарно покрили понад дві третини європейських потреб в кукурудзі. Варто зазначити, що і самі потреби ЄС значно скоротилися – з 10,33 млн тонн до 8,22 млн тонн, або ж на 20%.

Головною причиною настільки жорсткого сетбеку українських аграріїв називають погоду, яка суттєво затримала збиральну кампанію наприкінці літа та восени. Що й казати, якщо майже 9% вітчизняної кукурудзи й досі залишаються незібраними в полях. Зараз це зробити фактично неможливо через сильні морози.

Відео дня

Додатково затримали відвантаження української продукції обстріли російськими окупантами портової інфраструктури. Тож у американської кукурудзи було достатньо часу, аби закріпитися на ринку ЄС та розширити свою частку на ньому.

В таких умовах українським аграріям доводиться знаходити нові ринки збуту. Ними стали Туреччина та країни регіону MENA – Північна Африка та Близький Схід. Серед країн ЄС продовжує активно купувати українську кукурудзу Італія. Сумарно в січні на експорт в вищезазначені країни відправили вже 579 тис. тонн культури.

Станом на 8 січня, 91% площ під кукурудзу в Україні було оброблено, зібрано 28,7 млн тонн врожаю.

Падіння експорту України – головні новини

За 2025 календарний рік Україна продала аграрної продукції за кордон на 22,53 мільярда доларів. Це на 8,8%, або на 2,15 мільярда доларів гірше за показник 2024 року. Не останню роль в погіршенні валютної виручки відіграв Євросоюз, який припинив безмитну торгівлю з Україною з 6 червня.

В той же час тільки за грудень місяць через посилення обстрілів портів ворогом, експорт пшениці з України скоротився приблизно на 25%. При цьому за той же період поставки кукурудзи зменшилися на 13%, а загальний експорт зерна – просів на 16%.

Вас також можуть зацікавити новини: