Apple у вересні випустить абсолютно новий iPhone: що про нього відомо

За останніми даними, компанія планує представити свій перший складаний смартфон вже у вересні 2026 року.

Apple готує дебют на ринку складаних смартфонів: оновлена дорожня карта компанії передбачає випуск першого складаного iPhone вже у вересні 2026 року. Виробництвом гнучких панелей займеться Samsung Display, а перша партія складе близько 9 млн штук, повідомляють джерела з Кореї.

Apple по суті залишається єдиним техногігантом, в асортименті якого все ще немає складаного пристрою. Аналітики очікують, що вихід Купертіно на ринок розкладачок стане переломним для сегмента моментом. За прогнозом, в перший рік компанія займе 22% ринку. Сьогодні беззаперечним лідером залишається Samsung з часткою в 64%.

Компанія не поспішала з випуском складаного iPhone, тому що чекала, поки технологія "дозріє", зосередившись на ідеальному екрані без помітної складки. І, як показала виставка CES 2026, компанії нарешті вдалося вирішити проблему видимості складки на місці згину екрану.

Якщо вірити витокам, то в розкладеному стані в iPhone Fold буде екран 7,8 дюйма. У складеному стані він буде 9 мм в товщину, а в розкладеному – 4,5 мм. Інсайдери описують смартфон як "два iPhone Air, розташованих пліч-о-пліч".

Також пристрій оснастять чотирма камерами (фронтальною, внутрішньою і двома основними), замість Face ID у нього буде Touch ID в бічній кнопці, а замість фізичного лотка для "сімки" – eSIM. За різними оцінками, складаний iPhone може коштувати від 2000 до 2400 доларів – ймовірно, ближче до верхньої межі.

Можливо, якось так буде виглядати складаний iPhone:

Дата офіційної презентації складаного iPhone наразі не підтверджена, але джерело підкреслює, що орієнтиром є вересень. Разом з iPhone Fold повинні представити iPhone 18 Pro і 18 Pro Max, а звичайний iPhone 18 вийде тільки в 2027-му.

Тим часом конкуренти з Samsung напередодні представили свій перший смартфон з трьома екранами – і незважаючи на високий цінник $2400 новинку швидко розкупили. На глобальному ринку пристрій з'явиться на початку 2026 року.

