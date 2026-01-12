Рютте висловився про вплив територіальних амбіцій Трампа на НАТО

За його словами, Данія "вже прискорює свої інвестиції в оборону", включаючи унікальні можливості для захисту таких територій, як Гренландія.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вірить, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп робить "правильні речі" для Альянсу. Про це він заявив під час візиту до Хорватії, де зустрівся з прем'єр-міністром країни Андреєм Пленковичем, пише The Guardian.

"Я вважаю, що Дональд Трамп робить правильні речі для НАТО, заохочуючи нас усіх витрачати більше, щоб відповідали витратам США", – сказав він у відповідь на питання про внутрішню кризу НАТО в контексті зазіхань Трампа на Гренландію.

Рютте не відповів на конкретне питання щодо коментарів Трампа стосовно Гренландії, але сказав, що вітає обговорення іншими союзниками теми як "об’єднатися та працювати разом" і брати більшу участь в захисті Арктики.

"Ви бачили сьогодні деякі заяви британців та німців, ми зараз працюємо разом, щоб побачити, як ми можемо по суті об’єднатися як Альянс, включаючи наших сімох членів, союзників, що межують на крайній півночі, в Арктиці, щоб працювати разом", – зазначив генсек.

Він також додав, що Данія "вже прискорює свої інвестиції в оборону", включаючи "унікальні можливості для захисту таких територій, як Гренландія".

"Тож ми справді працюємо тут разом. І мене турбує лише те, як нам залишатися в безпеці від росіян, від будь-якого іншого супротивника – подивіться на те, що робить Китай, швидко нарощуючи власні збройні сили, а також на північнокорейців та інших, хто може бажати нам зла, принаймні, не добра. Тому це моя роль, і я думаю, що ми досягнемо цього", – сказав Рютте.

Реакція НАТО на ситуацію довкола Гренландії

За даними Bloomberg, Німеччина запропонує створити спільну місію НАТО для моніторингу та захисту безпекових інтересів в Арктичному регіоні, аби помʼякшити напруженість у відносинах зі США, які погрожують анексувати Гренландію.

За словами джерел видання, місія НАТО "Baltic Sentry", яка була заснована рік тому для захисту критичної інфраструктури у Балтійському морі, може бути зразком для нової місії "Arctic Sentry", яка охоплюватиме Гренландію.

