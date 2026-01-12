Зарплати до 65 тисяч гривень: названо популярні сезонні вакансії в Україні

Сезонний ринок праці напередодні зимового сезону формували переважно вакансії з категорій будівництва, виробництва, торгівлі, логістики.

Лідерами за попитом на роботу в Україні залишаються різноробочі та будівельники, а серед студентів вакансії з частковою зайнятістю. Медіанні зарплати коливаються від 10 до 65 тисяч гривень. Про це свідчить аналітика порталу OLX Робота, що є у розпорядженні УНІАН.

Лідером за кількістю вакансій став різноробочий у категорії "Будівництво/облицювальні роботи" - 828 оголошень, медіанна зарплата - 23,9 тис. грн.

Друге місце посідають вакансії з категорії "Початок кар’єри/студенти" - 460 оголошень із найбільшою кількістю відгуків, зарплата - 10 тис. грн.

До трійки лідерів входять будівельники з категорії "Будівництво/облицювальні роботи" - 312 вакансій, зарплата - 42,5 тис. грн.

Зазначається, що у категорії "Виробництво/робітничі спеціальності" найбільшу активність фіксується за вакансіями з узагальненої підкатегорії "інше" - 244 оголошення, зарплата - 18,5 тис. грн. Ця підкатегорія включає у себе вакансії фасувальників на виробництво, робочих на склад, заправників, сортувальників, фасувальників та інші допоміжні робітничі професії.

Серед вакансій у категорії "Торгівля/продажі" найпопулярнішими є продавці - 94 оголошення, зарплата - 24,3 тис. грн. У категорії "Логістика/доставка" найбільше оголошень мають водії - 66 вакансій, зарплата - 30 тис. грн.

У категорії "Будівництво/облицювальні роботи" серед сезонних вакансій також фіксується попит на:

монтажників - 70 вакансій, зарплата по медіані ринку - 40 тис. грн;

фасадників - 36 вакансій, зарплатня - 65 тис. грн;

малярів - 24 вакансії із зарплатнею понад 36 тис. грн.

"Сезонний ринок праці напередодні зимового сезону формували переважно вакансії з категорій будівництва, виробництва, торгівлі, логістики, а також пропозиції з категорії "Початок кар’єри/студенти", які часто передбачають часткову зайнятість та відсутність вимог до досвіду. Саме ці напрями концентрують найбільшу кількість оголошень і відгуків, тоді як рівень оплати суттєво різниться залежно від професії та формату зайнятості", - йдеться в дослідженні.

За даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні в листопаді 2025 року зросла майже на 1% у порівнянні з жовтнем, до 27 167 гривень. Найбільше платять у Києві - мешканці столиці у листопаді у середньому отримували 40 633 гривні. Також до трійки лідерів також увійшли Дніпропетровська (31 706 грн) та Луганська (31 340 грн) області.

За минулий рік в Україні змінилися заробітні плати військових. Так, у низці областей було зафіксовано приріст окладів, хоча були й ті регіони, де ситуація з оплатою праці погіршилась. За даними порталу OLX Робота, медіанна зарплата військовослужбовців у листопаді 2025 року склала 70,5 тис. грн проти 70,3 тис. грн у листопаді 2024 року.

