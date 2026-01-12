Археологи знайшли монети віком 2000 років: про що вони 'говорять'

Дослідники стверджують, що знахідка свідчить про те, що регіон використовувався для торгівлі.

У пакистанському Равалпінді археологи зробили велике історичне відкриття: були знайдені монети Кушанської династії віком 2000 років. Про це пише wionews.

Відзначається, що також вони виявили фрагменти лазуриту, цінного напівдорогоцінного каменю, на кургані Бхір недалеко від Таксіли. Монети відносяться до часу правління царя Васудеви, одного з останніх великих правителів Кушанської династії, а фрагменти каменів - до набагато більш раннього періоду.

Дослідники стверджують, що знахідка свідчить про те, що регіон використовувався для торгівлі і відігравав важливу роль в нашій ері. Археологи, які проводили розкопки на цьому місці, виявили бронзові монети разом з лазуритом. За їхніми словами, камені відносяться до VI століття до н.е., а монети - до II століття н.е. Кушанська імперія процвітала між I і III століттями н.е., що підтверджує приналежність монет тієї ж династії.

Відео дня

Важливо, що монети були піддані науковому аналізу для отримання більш детальної інформації про них. Зображення імператора Васудеви, який вважається останнім великим правителем Кушанської імперії, були виявлені на монетах після наукового датування і нумізматичного аналізу. На одній стороні монети зображений він, а на іншій - жіноче релігійне божество.

Вчені вважають, що епоха Кушанської імперії сприяла поширенню безлічі релігій, що підтверджується зображенням на монеті. Правителі захищали різні віросповідання в цей період, як показують історичні записи. Знайдених раніше кушанських монет містили зображення з індійської, іранської, грецької та буддійської традицій, демонструючи широкий теологічний кругозір імперії.

На думку дослідників, наявність лазуриту в Таксілі доводить, що регіон був частиною мереж далекої торгівлі через Центральну і Південну Азію. Таксіла була пов'язана зі столицею Маур'їв Паталіпутрою (Патна, Біхар) стародавньою "Королівською дорогою". У статті сказано:

"Це означає, що між регіонами відбувалися торгівля і культурний обмін. Однак монети, що відносяться виключно до Таксіли, в Біхарі не були знайдені. В цілому, вони доводять релігійний плюралізм і політичне та економічне значення Таксіли при Кушанах".

Важливо, що археологічні дані також показують, що Таксіла перетворилася на великий адміністративний центр за таких правителів, як Канішка Великий. Більш того, царство сприяло розвитку буддизму, торгівлі та гандхарського мистецтва, поєднуючи грецький, перський, римський та індійський вплив.

Новини археології

Археологи виявили гробницю знатної жінки епохи династії Тан, відомої в Китаї як "золотий вік", що дозволило отримати нові відомості про торгові мережі VII століття.

У період з 2022 по 2024 рік Шеньсійський провінційний інститут археології провів розкопки низки стародавніх гробниць у селі Цзялі, Цзянь. Серед них особливо виділялася гробниця дружини військового офіцера, що відрізнялася багатством знайдених речей.

Вас також можуть зацікавити новини: