Норвегія готова долучитись до надання Україні 'твердих' гарантій безпеки

У Норвегії підтримують, аби було не просто припинення вогню у війні Росії проти України, а запроваджено довготривалий мир.

Норвегія готова зробити свій внесок і долучитись до надання Україні твердих гарантій безпеки, аби Україна не залишилась без підтримки після потенційного укладення угоди про мир. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде сказав у Києві на спільній прескоенференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Ейде підтвердив, що його країна готова зробити внесок у надання гарантій безпеки для України.

"Ми рішуче підтримуємо тверді гарантії безпеки, які будуть надані одразу після набуття чинності режимом припинення вогню, адже ми хочемо не просто припинення вогню, а ми хочемо, щоб це був тривалий мир, і опісля Україна не повинна залишитись наодинці. Норвегія підтримує це вже давно, і ми готові зробити свій внесок", - наголосив Ейде.

Відео дня

Водночас, за його словами, ще треба з’ясувати певні деталі, які "потрібно обговорити не між нами, а між усією міжнародною спільнотою - Європою, США та Україною". Він додав:

"Але ми дуже підтримуємо це і вважаємо, що це необхідна частина врегулювання. І це важливо для України. Це також важливе повідомлення для Росії про те, що Україна не залишиться надинці після припинення вогню та потенційного миру, і ми хочемо забезпечити, аби мир тривав у військовому, економічному та інших аспектах".

Гарантії безпеки для України

Як повідомляв УНІАН, у серпні президент України Володимир Зеленський повідомив три головні напрями, по яких Норвегія може долучитись у питанні гарантій безпеки. Зокрема, серед іншого, йдеться про посилення української армії, фінансування, виробництво і надання зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: