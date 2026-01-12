Важко виживати наодинці: президент Молдови виступила за возз'єднання з Румунією

Санду зробила гучну заяву про майбутнє своєї країни.

Президент Молдови Майя Санду заявила, що проголосувала б за возз'єднання з Румунією, якби це питання коли-небудь було винесено на референдум. За її словами, країні стає все важче "виживати" самостійно.

Молдова з населенням близько 2,4 мільйона чоловік, затиснута між Румунією і Україною, стала мішенню російської гібридної війни, що включає дезінформацію і маніпуляції на виборах, пише Politico. "Якщо у нас буде референдум, я проголосую за об'єднання з Румунією", – сказала Санду, яка очолює проєвропейський уряд у Кишиневі, в інтерв'ю британському подкасту The Rest is Politics.

Вона пояснила своє рішення, запропонувавши подивитися, що відбувається сьогодні навколо Молдови і в світі. "Невеликій країні, такій як Молдова, стає все важче виживати як демократії, як суверенній державі і, звичайно ж, протистояти Росії", – підкреслила Санду.

Румунія і Молдова - об'єднання і роз'єднання

Молдова була частиною Румунії з 1918 по 1940 рік, коли вона була анексована СРСР, і знову проголосила незалежність у 1991 році після падіння "залізної завіси".

Як повідомляють ЗМІ, на референдумі в 2024 році, який був затьмарений російським втручанням, незначна більшість молдаван - 50,4% - проголосувала за членство в ЄС. Паралельно Санду домоглася переобрання на пост президента, набравши близько 55% голосів і перемігши проросійського опонента.

Незважаючи на особисту підтримку цієї ідеї, Санду визнала, що об'єднання з Румунією не користується підтримкою більшості громадян Молдови – на відміну від вступу до ЄС. Заявку на членство в Євросоюзі країна подала в 2022 році, і саме цю мету президент назвала "більш реалістичною".

Опитування показують, що близько двох третин молдаван виступають проти возз'єднання, тоді як в Румунії підтримка цієї ідеї традиційно вища.

Раніше УНІАН повідомляв, що Молдова разом з ЄС і США розробляє план реінтеграції Придністров'я. Частина питань "залишаються чутливими" і вимагають обережності, а для деяких процесів "потрібен час".

Румунія, у свою чергу, незважаючи на ситуацію в регіоні, не планує відправляти війська в Україну. Але країна все одно готова зробити свій внесок. "Всі учасники рішуче підтримують зусилля під керівництвом США", - зазначив президент країни.

