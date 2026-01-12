Рекорд з 2022 року: Росія стала головним постачальником популярного продукту до США

Частково причиною стали торговельні війни Дональда Трампа.

За перші 10 місяців 2025 року Росія стала найбільшим експортером гречки до США, посунувши на друге місце сусідню Канаду. Про це повідомляє UkrAgroConsult.

В грошовому еквіваленті різниця в поставках невелика: Канада поставила крупи на 1,6 млн дол., водночас Росія – на 1,8 млн дол. Проте даний показник для російської гречки - найбільший з 2022 року, коли її продажі в США сягали 3,3 млн дол.

Решта експортерів вже відчутно відстають від двох лідерів, в тому числі і Україна, яка посіла третє місце:

Україна – 155,3 тис. дол.;

Китай – 121,7 тис. дол.;

Литва – 119,7 тис. дол.

Як зазначають аналітики, на першість РФ повпливала не стільки любов американців до російської гречки, скільки торговельна політика США. Президент Трамп під час своєї другої каденції запровадив мита проти багатьох країн, в тому числі і на постачання агропродукції.

Водночас для Москви залишилася можливість безмитно експортувати на американський ринок товари, що не підпадають під санкції. В результаті склалася парадоксальна ситуація - країна-агресор користується торговельними "вікнами можливостей", яких позбавлені інші країни.

Загалом гречку в світі вирощують всього 24 країни, серед яких Росія традиційно залишається головним експортером. Великі площі під цю культуру відвели ще за часів СРСР. Радянські науковці дійшли висновку, що гречка найбільш стійка до випромінювання у разі ядерної війни, і її можна вживати в їжу, тому культуру вирощували і робили стратегічні запаси крупи.

Якщо брати не гречку, а зернові культури, то щодо них російський експорт за кордон заснований насамперед на крадіжках. Все зерно з тимчасово окупованих територій Росія вважає своїм, так само не гребуючи користуватися для його перевезення українською інфраструктурою, наприклад, в порту Бердянська.

