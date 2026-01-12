Україна отримає новітні німецькі БМП: у Rheinmetall розкрили терміни

Контракт було укладено у грудні 2025-го, а фінансування першого етапу в декілька десятків мільйонів євро повністю взяв на себе уряд Німеччини.

Німецький оборонний гігант Rheinmetall офіційно підтвердив початок поставок новітніх бойових машин піхоти Lynx KF41 для Сил оборони, повідомляє офіційний сайт компанії. Зазначається, що Україна має отримати перші машини вже на початку 2026 року.

"Ми вдячні за довіру, яку Україна нам висловила. Також хотіли б подякувати уряду Німеччини за підтримку. Це замовлення є фундаментальним успіхом, який підкреслює наші постійні зусилля щодо підтримки України", - зазначив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Ці БМП мають двомісну башту Lance та спеціалізоване оснащення, розроблене з урахуванням досвіду бойових дій в Україні.

Зазначається, що KF41 успішно пройшли серію випробувань, під час яких підтвердили характеристики високої захищеності та вогневої потужності.

У майбутньому планується не лише закупівля більшої кількості одиниць, а й локалізація виробництва Lynx безпосередньо на українських потужностях.

У межах співпраці з компанією Rheinmetall німецький виробник погодився на варіант локалізації виробництва цих машин на території України. За словами гендиректора корпорації, локалізація виробництва можлива лише при замовленні 200–300 одиниць.

Як повідомлялося наприкінці минулого року, Латвія має намір передати Україні нову партію бронетранспортерів Patria 6x6 у кількості 21 одиниця. Збройні сили України також отримають запасні частини та спеціальні ремонтні інструменти для бронетранспортерів, повідомили в Міністерстві оборони Латвії.

"Передача бронетранспортерів латвійського виробництва є значною підтримкою для захисників України та можливістю перевірити міцність і можливості латвійських броньованих машин у реальних бойових умовах", - зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

У Міноборони Латвії додали, що для ЗСУ передадуть запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та обладнання, необхідні для обслуговування бронетранспортерів. Також Латвія надасть мобільну ремонтну майстерню контейнерного типу і документацію з технічного обслуговування.

