В Києві не діють погодинні графіки: по всьому місту введені екстрені відключення

Стабілізаційні графіки подачі електроенергії в столиці тимчасово скасували.

В понеділок, 12 січня, після обіду в усьому Києві були застосовані екстрені відключення. Про це з посиланням на команду від "Укренерго" повідомляє ДТЕК.

Вимушений крок енергетиків пов’язаний з нещодавнім обстрілом столиці в ніч на 9 січня, який наклався на різке похолодання і серйозне погіршення погодних умов.

Внаслідок атаки весь цей час, з п’ятниці включно, на лівому березі Києва, а також частково в Голосіївському та Печерському районах міста діяли аварійні відключення.

Відео дня

Одразу після атаки графіки відключення світла не працювали також на правому березі, проте ближче до вечора стабілізаційні, або погодинні відключення, повернулися до жителів Правобережжя столиці.

Наслідки обстрілу України в ніч на 9 січня

9 січня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні балістикою та дронами, при цьому головною ціллю стала столиця. Через терористичну атаку ворога частина Києва тимчасово залишилася без опалення та гарячої води, по всьому місту було введено екстрені відключення світла.

Нічна атака 9 січня також призвела до відключень електроенергії у 90 тисяч домогосподарств в Київській області. Проте ще більше мешканців Київщини залишалися знеструмленими через сильне похолодання – ще 280 тисяч сімей.

Вас також можуть зацікавити новини: