Долар і євро б’ють нові рекорди: офіційний курс валют на 13 січня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,53 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 13 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,26 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 18 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований, сьогодні, 12 січня, - 43,08 грн/дол.)

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,53 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 36 копійок. Таким чином, євро теж оновив історичний максимум – попередній рекорд було зафіксовано 9 січня – 50,17 грн.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,31/43,34 грн/дол., а євро - 50,60/50,62 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 12 січня не змінився і становив 43,38 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,80 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні також залишився на попередньому рівні і складав 50,70 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,90 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 5 копійок і становив 43,30 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 10 копійок і становив 50,70 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 42,70 гривні, а євро - за курсом 49,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

