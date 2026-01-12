Завтра в Україні вимикатимуть світло: якими будуть графіки відключень 13 січня

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Завтра, 13 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причиною запровадження заходів обмеження традиційно є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою в "Укренерго" радять дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні.

Відео дня

Також в "Укренерго" закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Новина буде доповнюватися...

Відключення світла – останні новини

Нагадаємо, що найскладніша ситуація зі світлом в Україні залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, у найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, температур нижче -10°C, обледеніння обладнання та ліній електропередач.

В понеділок, 12 січня, після обіду в усьому Києві були застосовані екстрені відключення. Вимушений крок енергетиків пов’язаний з нещодавнім обстрілом столиці в ніч на 9 січня, який наклався на різке похолодання і серйозне погіршення погодних умов.

Внаслідок атаки весь цей час, з п’ятниці включно, на лівому березі Києва, а також частково в Голосіївському та Печерському районах міста діяли аварійні відключення.

Вас також можуть зацікавити новини: