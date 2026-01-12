Відставка Малюка: комітет Ради виступив проти

Але в такій ситуації рішення за Верховною Радою, необхідно 226 голосів.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони розглянув подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки і не підтримав рішення. Про це повідомив УНІАН народний депутат України, член цього комітету Федір Веніславський.

"Не підтримано. Рішення Комітету таке : "рекомендувати ВРУ включити питання до порядку денного і визначитися шляхом голосування", - сказав він.

На запитання чи в сесійній залі знайдуться голоси 226 нардепів для звільнення Малюка, Веніславський віджартувався:

Відео дня

"Я думаю, цього поки ніхто не знає".

За підтримку рішення про звільнення проголосувало 7 нардепів, проти були 6, а двоє утрималися.

В таких випадках, сесійна зала сама визначається чи голосувати за це рішення.

Веніславський також повідомив, що комітет рекомендував парламенту підтримати відставку Дениса Шмигаля з посади Міністра оборони України.

"Комітет підтримав. 8 "за" і 6 "проти", - сказав нардеп.

Оскільки є рішення профільного комітету, то тепер Верховна Рада шляхом голосування сама вирішує чи підтримати відставку в даному випадку Малюка і Шмигаля.Для результативного рішення треба 226 голосів мінімум.

Звільнення Малюка - деталі

Як повідомляв УНІАН, 9 січня до Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

Тоді голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне це подання найближчим часом, відповідно до встановленої процедури.

Перед цим, 5 січня, Зеленський зустрівся з Малюком та обговорив з ним кандидатури на посаду нового голови СБУ. Глава держави зауважив, що подякував Малюку за бойову роботу та запропонував зосередитися саме на такій роботі.

5 січня, після розмови з президентом, Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України, але залишається в системі, щоб реалізовувати спецоперації, які завдаватимуть ворогу максимальної шкоди.

Він переконаний, що сильна і сучасна спецслужба - запорука безпеки України.

В парламенті неоднозначно сприйняли цю ротацію, багато народних депутатів говорили про недоцільність звільняти Малюка, який провів багато вдалих операцій проти Росії.

Щодо Денисса Шмигаля, який є міністром оборони України, то президент України Володимир Зеленський запропонував йому посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Глава держави подякував Шмигалю за роботу у Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої країни.

Вас також можуть зацікавити новини: