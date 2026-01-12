За останні 25 років ціни на телевізори впали більш ніж на 90%, - дослідження

З 2000-го року ціни на телевізори знижувалися швидше, ніж на майже будь-який інший споживчий товар. Про це повідомляє портал TechSpot, посилаючись на дані Федерального бюро статистики праці США.
Фахівці проаналізували вартість телевізорів під час розпродажів "Чорна п'ятниця" за останні 25 років і дійшли висновку, що з 2000 року середні ціни на цю побутову техніку впали більш ніж на 90% – незважаючи на постійне збільшення розміру і роздільної здатності екрану.
Таке падіння цін пов'язують насамперед з оптимізацією виробництва РК-екранів. Компанії буквально використовували методи напівпровідникової галузі: збільшували розміри вихідного скла для панелей і тим самим знижували собівартість. Ця зміна дозволила випускати величезну кількість екранів при істотно зменшених витратах.
Крім оптимізації виробництва, велику роль зіграла конкуренція. Бренди, що раніше домінували, зокрема Sony, LG і Samsung, зіткнулися з жорсткою боротьбою з боку нових гравців, насамперед Китаю, таких як Hisense і TCL. Ці бренди пропонували більш доступні моделі, що підштовхнуло зниження цін по всьому ринку.
Завдяки цим факторам 50-дюймовий телевізор, який у 2000 році коштував 1100 доларів, під час розпродажу "Чорна п'ятниця 2025" можна було купити за $200. Однак при цьому якість дисплеїв за цей час помітно зросла: сучасні моделі значно перевершують за специфікаціями старі телевізори, що робить різке падіння цін ще більш помітним.
Проте не всі сегменти ринку дешевшають однаково. OLED-телевізори, як і раніше, коштують дорожче, хоча і вони поступово стають все доступнішими, а нові технології, такі як Mini LED, допомагають утримувати баланс між якістю і ціною.
При цьому фахівці попереджають, що в майбутньому тенденція до зниження цін може сповільнитися або навіть розвернутися. Тиск з боку тарифів, зростання витрат на пам'ять і вплив штучного інтелекту на ланцюжки поставок вже призвели до зупинки падіння цін в деяких категоріях електроніки, і телевізори не виняток.
У 2026 році на ринку почнуть з'являтися Micro RGB телевізори. Нова технологія дозволить відмовитися від класичного підсвічування з білими світлодіодами і кольоровими фільтрами, і домогтися більш точної передачі кольору і високої яскравості.
