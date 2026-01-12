За останні 25 років ціни на телевізори впали більш ніж на 90%, - дослідження

Експерти називають це однією з найбільш вражаючих тенденцій на ринку побутової електроніки

З 2000-го року ціни на телевізори знижувалися швидше, ніж на майже будь-який інший споживчий товар. Про це повідомляє портал TechSpot, посилаючись на дані Федерального бюро статистики праці США.

Фахівці проаналізували вартість телевізорів під час розпродажів "Чорна п'ятниця" за останні 25 років і дійшли висновку, що з 2000 року середні ціни на цю побутову техніку впали більш ніж на 90% – незважаючи на постійне збільшення розміру і роздільної здатності екрану.

Таке падіння цін пов'язують насамперед з оптимізацією виробництва РК-екранів. Компанії буквально використовували методи напівпровідникової галузі: збільшували розміри вихідного скла для панелей і тим самим знижували собівартість. Ця зміна дозволила випускати величезну кількість екранів при істотно зменшених витратах.

Відео дня

Крім оптимізації виробництва, велику роль зіграла конкуренція. Бренди, що раніше домінували, зокрема Sony, LG і Samsung, зіткнулися з жорсткою боротьбою з боку нових гравців, насамперед Китаю, таких як Hisense і TCL. Ці бренди пропонували більш доступні моделі, що підштовхнуло зниження цін по всьому ринку.

Завдяки цим факторам 50-дюймовий телевізор, який у 2000 році коштував 1100 доларів, під час розпродажу "Чорна п'ятниця 2025" можна було купити за $200. Однак при цьому якість дисплеїв за цей час помітно зросла: сучасні моделі значно перевершують за специфікаціями старі телевізори, що робить різке падіння цін ще більш помітним.

Проте не всі сегменти ринку дешевшають однаково. OLED-телевізори, як і раніше, коштують дорожче, хоча і вони поступово стають все доступнішими, а нові технології, такі як Mini LED, допомагають утримувати баланс між якістю і ціною.

При цьому фахівці попереджають, що в майбутньому тенденція до зниження цін може сповільнитися або навіть розвернутися. Тиск з боку тарифів, зростання витрат на пам'ять і вплив штучного інтелекту на ланцюжки поставок вже призвели до зупинки падіння цін в деяких категоріях електроніки, і телевізори не виняток.

У 2026 році на ринку почнуть з'являтися Micro RGB телевізори. Нова технологія дозволить відмовитися від класичного підсвічування з білими світлодіодами і кольоровими фільтрами, і домогтися більш точної передачі кольору і високої яскравості.

УНІАН розповідав, як довго телевізор може безперервно працювати. Залишати телевізор увімкненим цілодобово не так нешкідливо, як здається.

Вас також можуть зацікавити новини: