Ціни на комплектуючі продовжують зростати: наступними подорожчають блоки живлення і кулери

Основною причиною називають збільшення вартості сировини – насамперед міді та срібла, які використовуються при виробництві цих комплектуючих.

Після різкого зростання цін на оперативну пам'ять та SSD-накопичувачі через розвиток ШІ наступними в черзі виявляться блоки живлення і кулери для ПК. Ціни на них різко зростуть через збільшення вартості сировини, пише Videocardz.

Китайський техногігант Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology попередив партнерів про швидкий перегляд прайс-листів. Передбачається, що блоки живлення подорожчають в середньому на 6-10%, а системи охолодження - на 6-8%. До такого ж рішення вдадуться і інші виробники.

Незважаючи на те, що такі цифри виглядають скромніше в порівнянні з подорожчанням пам'яті та SSD, це все одно створює додатковий тиск на кінцеву ціну збірки ігрового ПК. Згідно з наявною інформацією, зростання цін може початися вже в лютому.

Зростання цін обумовлене не тільки кон'юнктурою ринку, але і глобальними змінами в попиті на сировину, де мідь, срібло та інші метали подорожчали на тлі збільшення промислового і технологічного споживання. При цьому джерела підкреслюють, що фактичне зростання роздрібних цін може виявитися вище заявлених 6-10%, оскільки значна частина продукції раніше продавалася зі знижками.

Один з найбільших виробників ОЗУ в світі, Micron, повідомив, що криза пам'яті триватиме щонайменше до 2028 року. Для збільшення виробництва, яке задовольнить попит, потрібно багато часу.

Згідно зі звітом Financial Times, у 2026 році ціни на смартфони, комп'ютери та іншу електроніку зростуть на 20%. Все через бум ШІ, який викликав глобальний дефіцит оперативної пам'яті.

УНІАН розповідав, що комплект оперативної пам'яті на 64 ГБ вже коштує як новий MacBook Air. Причому ще в жовтні цей набір взагалі продавався втричі дешевше.

