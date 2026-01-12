Гігантська галактика загинула через власну чорну діру: вчені розповіли всі деталі

У віці трьох мільярдів років вона мала бути на піку активності, але виявилася мертвою.

Галактика GS-10578, відома також як "Галактика Пабло", має масу, що приблизно у 200 мільярдів разів перевищує масу Сонця – надзвичайний показник для такого раннього етапу існування Всесвіту.

Дані, отримані з космічного телескопа James Webb та радіообсерваторії ALMA в Чилі, свідчать: ця масивна галактика, ймовірно, була "задушена" власною центральною чорною дірою, пише Interesting Engineering. Аналіз провели науковці Кембриджського університету, які дійшли висновку, що галактика "жила швидко і померла молодою".

У віці близько трьох мільярдів років вона мала б перебувати на піку активності, інтенсивно народжуючи нові зорі. Натомість галактика виявилася мертвою – через вплив чорної діри в її центрі.

Відео дня

Як зазначається, довгий час астрономи вважали, що галактика може "померти", тобто припинити утворення зір, - лише внаслідок раптової катастрофи. Основні теорії припускали або зіткнення з іншою галактикою, або потужний одиничний викид енергії з чорної діри, який одномоментно зриває весь життєво важливий газ. Однак нове відкриття змінює це уявлення. Воно показує, що галактика може згасати набагато тихіше – не через вибух, а через повільне виснаження.

"Галактика виглядає як спокійний обертовий диск", – зазначив доктор Франческо Д’Еудженіо, співкерівник дослідження з Інституту космології Кавлі.

Така стабільність означає, що її не розірвало зіткнення. Натомість вона пережила своєрідну "смерть від тисячі порізів": центральна чорна діра знову і знову підігрівала потоки холодного газу.

Чому зірки більше не народжувалися

За словами дослідників, галактика припинила формувати зорі приблизно 400 мільйонів років тому, хоча чорна діра залишається активною й нині.

"Поточна активність чорної діри та зафіксований нами викид газу не стали безпосередньою причиною зупинки зоряного утворення. Ймовірно, саме повторювані епізоди активності не давали паливу повернутися", – пояснив Д’Еудженіо.

Оскільки зорі можуть утворюватися лише з холодного газу, постійне нагрівання створило своєрідну "блокаду", яка перекрила надходження нового пального. Замість одного руйнівного вибуху енергія чорної діри діяла як постійний бар’єр, що поступово позбавив галактику матеріалу для народження зір.

"Навіть під час одного з найглибших спостережень ALMA для галактик цього типу ми практично не виявили холодного газу. Це вказує на повільне голодування, а не на один драматичний смертельний удар", – зазначив доктор Ян Шольц з Кембриджської лабораторії Кавендіша.

"Більшість зір у GS-10578 сформувалися під час потужного спалаху понад 11 мільярдів років тому, однак її активне життя обірвалося значно раніше, ніж очікували вчені. Спостереження телескопа James Webb показують, що нині центральна чорна діра викидає газ зі швидкістю близько 400 км/с – обсягом, еквівалентним масі 60 Сонць щороку. Через це галактика могла втратити залишки пального всього за 16 мільйонів років – мізерний термін порівняно з типовою мільярдолітньою "тривалістю життя" галактик такого розміру", - пише ЗМІ.

Відкриття допомагає пояснити, чому телескоп Webb знаходить так багато старих, уже мертвих галактик у дуже ранньому Всесвіті.

"Щоб зупинити утворення зір, не потрібна одна катастрофа – достатньо просто не пускати нове паливо", – підсумував Шольц.

Щоб остаточно підтвердити ефект "галактичного голодування", команда Кембриджа отримала додатковий час спостережень із JWST. Вчені планують дослідити тепліші гази та детальніше з’ясувати фізичні механізми, за допомогою яких чорні діри зупиняють народження зір.

Цікаві новини з космосу

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що науковці зробили припущення про те, як можуть спілкуватися інопланетяни. На думку дослідників, розвинені інопланетні цивілізації можуть спілкуватися між собою у відкритий спосіб, використовуючи світлові спалахи.

Тобто, так як це роблять світлячки. Просто досі астрономи переважно шукали дивні радіосигнали з далеких планет або незвичні теплові сліди, які могли б свідчити про наявність високих технологій. Однак все може бути значно простіше.

Крім того, ми нещодавно також розповідали, що NASA вперше в історії проводить евакуацію астронавта з орбіти. Це рішення стало першим випадком за 25-річну історію станції.

Вас також можуть зацікавити новини: