Авіакомпанії масово скасовують рейси до Ірану через протести, - Business Insider

Десятки міжнародних рейсів до та з Ірану скасували на тлі масштабних антиурядових протестів і загострення безпекової ситуації в країні, пише Business Insider.

За даними FlightAware, з п’ятниці по неділю скасували 46 рейсів через міжнародний аеропорт Імама Хомейні в Тегерані. Також було скасовано низку рейсів через аеропорт Шахід Хашемі Неджад у Мешхеді, який є другим за величиною містом в Ірані.

Серед авіакомпаній, які скасували рейси до Ірану на вихідних, були Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, FlyDubai та Pegasus Airlines. Більшість скасованих рейсів прямували до Дубая та Стамбула або у зворотному напрямку.

Серед європейських перевізників, окрім турецьких авіакомпаній, Іран наразі обслуговує лише Austrian Airlines. Але і ця авіакомпанія минулими вихідними скасувала рейси з Відня.

Представник однієї з авіакомпаній повідомив, що польоти були призупинені з міркувань безпеки після "перегляду поточної безпекової ситуації".

Протести в Ірані – що відомо

Як писав УНІАН, протести в Ірані тривають вже два тижні. Демонстранти заполонили вулиці столиці Тегерана і другого за величиною міста країни Мешхеда, є загиблі.

Водночас, влада країни застерегла США та Ізраїль від втручання в ситуацію, пригрозивши ударом у відповідь.

Видання The Wall Street Journal раніше писало, що в адміністрації Дональда Трампа обговорили варіанти військової операції проти Ірану. Так, одним із можливих обговорюваних варіантів є широкомасштабний повітряний удар по ряду військових об'єктів Ірану.

