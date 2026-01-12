Київ починає виходити з екстрених відключень світла: де вже діють графіки

На Лівому березі та у двох правобережних районах досі діють аварійні відключення.

На правому березі Києва, окрім Печерського та Голосіївського районів, починають діяти графіки стабілізаційних відключень. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко

"Лівий берег, Печерськ і Голосієво все так само в екстрених. Енергетики роблять все можливе, щоб покращити ситуацію", - написав він на своїй сторінці Facebook.

Як додали у ДТЕК, усі оселі Києва, які залишались без світла після масованої атаки, знову підключені до енергосистеми. Водночас у столиці застосовуються відключення.

Так, у Шевченківському, Подільському, Оболонському, Солом’янському та Святошинському районах діють стабілізаційні графіки. При цьому на Лівому березі, а також у Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення. Оселі мають 3-5 годин зі світлом і 7-12 - без.

"Просимо киян, у яких зараз є світло, користуватися ним ощадливо й вмикати потужні прилади по черзі. Це допомагає тримати систему стабільною", - наголосили у ДТЕК.

Екстрені відключення світла в Україні

У понеділок, 12 січня, після обіду в усьому Києві були застосовані екстрені відключення. Як повідомляв ДТЕК, це пов’язано з нещодавнім обстрілом столиці в ніч на 9 січня, який наклався на різке похолодання і серйозне погіршення погодних умов.

При цьому внаслідок атаки весь цей час, з п’ятниці включно, на лівому березі Києва, а також частково в Голосіївському та Печерському районах міста діяли аварійні відключення.

Також аварійні відключення світла було застосовано у низці регіонів України через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену російськими обстрілами та негодою. Так, аварійні відключення були застосовані у Харкові та Харківській області, на Одещині та Донеччині, а також частково у Києві. Крім цього, екстрені відключення досі застосовуються на території Броварського та Бориспільського районів столичної області.

