Київ починає виходити з екстрених відключень світла: де вже діють графіки

На правому березі Києва, окрім Печерського та Голосіївського районів, починають діяти графіки стабілізаційних відключень. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко
"Лівий берег, Печерськ і Голосієво все так само в екстрених. Енергетики роблять все можливе, щоб покращити ситуацію", - написав він на своїй сторінці Facebook.
Як додали у ДТЕК, усі оселі Києва, які залишались без світла після масованої атаки, знову підключені до енергосистеми. Водночас у столиці застосовуються відключення.
Так, у Шевченківському, Подільському, Оболонському, Солом’янському та Святошинському районах діють стабілізаційні графіки. При цьому на Лівому березі, а також у Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення. Оселі мають 3-5 годин зі світлом і 7-12 - без.
"Просимо киян, у яких зараз є світло, користуватися ним ощадливо й вмикати потужні прилади по черзі. Це допомагає тримати систему стабільною", - наголосили у ДТЕК.
Екстрені відключення світла в Україні
У понеділок, 12 січня, після обіду в усьому Києві були застосовані екстрені відключення. Як повідомляв ДТЕК, це пов’язано з нещодавнім обстрілом столиці в ніч на 9 січня, який наклався на різке похолодання і серйозне погіршення погодних умов.
При цьому внаслідок атаки весь цей час, з п’ятниці включно, на лівому березі Києва, а також частково в Голосіївському та Печерському районах міста діяли аварійні відключення.
Також аварійні відключення світла було застосовано у низці регіонів України через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену російськими обстрілами та негодою. Так, аварійні відключення були застосовані у Харкові та Харківській області, на Одещині та Донеччині, а також частково у Києві. Крім цього, екстрені відключення досі застосовуються на території Броварського та Бориспільського районів столичної області.