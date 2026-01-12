Українські ракети-перехоплювачі можуть інтегрувати в NASAMS: що відомо

Обидві країни активно працюють над покращення спроможності систем ППО.

Системи протиповітряної оборони NASAMS використовують дороговартісні ракети, яких загалом є небагато в наявності. Тож, оборонні компанії Норвегії і України почали розвивати можливість інтеграції більш дешевших, але ефективних, українських ракет-перехоплювачів для застосування системами NASAMS.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде сказав у Києві на спільній прескоенференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Глава МЗС Норвегії зазначив, що сьогодні відбулася корисна зустріч з представниками деяких українських провідних оборонних компаній.

"У нас є дедалі тісніше партнерство між провідними норвезькими та провідними українськими компаніями у розробці систем протиповітряної оборони, що забезпечує вам кращий доступ до ефективних, менш дорогих та більших обсягів ракет-перехоплювачів, а також до розробки передової далекобійної зброї, яка є надзвичайно корисною та необхідною саме зараз", - наголосив Ейде.

Подробиці спільного розвитку ППО

"Стосовно ракет, дійсно, ми інтенсивно працюємо над тим, щоб забезпечити більше боєприпасів, більше ракет зараз, що є нагальною потребою, і щоб розвивати це партнерство, про яке я згадував, між дуже спроможними українськими виробниками оборонної продукції, щоб інтегрувати їхні перехоплювачі або їхні ефектори [виконавчі пристрої] в систему NASAMS, щоб ми могли мати менш дороговартісну, але більшу кількість якісної зброї", - наголосив Ейде.

Він додав, що проблема полягає в тому, що звичайні ракети, які використовуються нині, є дорогими та їх є небагато.

"Тому нам потрібно більше типів ракет, які можна використовувати, наприклад, для NASAMS, і в цьому напрямку є деякі дуже перспективні розробки", - додав Ейде.

Україна і Норвегія - спільні проєкти

Як повідомляв УНІАН, у червні 2025 року стало відомо, що норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace відкрила свій офіс у Києві та почала працювати над двома стратегічно важливими напрямами. Йдеться про зенітні ракети нового покоління для NASAMS та безпілотні морські платформи з бойовими модулями.

