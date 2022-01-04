Чоловік, зі слів сина, - досвідчений рибалка.

Другу добу під Києвом водолази шукають зниклого рибалку. 64-річний киянин Сергій Дубас пішов із дому на зимову кригу ще першого січня.

Додому так і не повернувся, а його мобільний - поза зоною доступу, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожВийшла з ресторану та зникла: у Херсоні після корпоративу замерзла жінкаПошуки рибалки вповільнилися, бо ніхто не знав, на якому рибному місці шукати зниклого чоловіка. Зі слів рибалок, крига 1 січня була товстою, але й вона могла підвести.

Наразі рятувальники обходять прибережну зону акваторії, опитують рибалок та жителів острова, але поки що жодної зачіпки немає.

Рятувальники просять рибалок поки що утриматися від риболовлі, адже через кількаденну плюсову температуру крига стала тоншою.

Раніше на Дніпропетровщині загинув чоловік, він упав під лід та потонув. Рибалка не повернувся додому 26 грудня, а наступного дня рятувальники підняли з глибини його тіло.

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