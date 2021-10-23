Гроші використовували для поповнення "общака".

22 жовтня в передмісті Одеси затримано чотирьох учасників етнічного угруповання, які під керівництвом "смотрящего" за одним з районів крали великі партії товарів зі складів промтоварного ринку "7-й кілометр".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, затримані підозрювані під процесуальним керівництвом прокурорів Чорноморської окружної прокуратури слідчими при оперативному супроводі Одеського управління стратегічних розслідувань Нацполіції.

Зазначається, що до правоохоронних органів надійшла інформація про групу осіб, створену на етнічній основі, яка планує скоїти крадіжку побутової техніки зі складів зазначеного промринку.

Під час огляду автомобіля, на якому пересувалися чоловіки, правоохоронці виявили та вилучили викрадену побутову техніку та знаряддя злочину, у тому числі різні ключі, відмички та пристрій для поглинання радіоелектронного зв'язку.

Серед затриманих зловмисників є і неодноразово судимі та підсудні у зв'язку зі справами про вчинення майнових злочинів.

"Адже спільники і раніше "спеціалізувалися" на крадіжках, зокрема зі складських приміщень "7-го кілометра", - підкреслили в прокуратурі.

Як повідомили в регіональному главку Нацполіції, "працювали" учасники етнічного угруповання під керівництвом так званого "смотрящего" по одному з районів області. Затримано фігурантів близько третьої ночі. За даними поліції, гроші, отримані від продажу викрадених товарів, вони розподіляли в певних частках між учасниками злочинної групи, а також використовували для поповнення так званого "злодійського общака".

Чотири людини зараз затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозри за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Довідка УНІАН. ТОВ "Промтоварний ринок" ("7-й кілометр") - найбільший оптово-роздрібний Промтоварний ринок в Європі. Знаходиться в смт Авангард Овідіопольського району Одеської області. На ринку працюють близько 60 тис. осіб, функціонують 15 тис.торгових і складських об'єктів (магазини, павільйони, контейнери, склади), 8 автостоянок. Ринок відвідують до 200 тис. осіб на день.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Лариса Козова