Раніше хлопець стверджував, що підпалив храм через цькування.

Стало відомо, що спонукало 12-річного хлопця підпалити будівлю церкви Московського патріархату в Одеській області.

Про це йдеться у сюжеті Сьогодні.

Інцидент стався ввечері, 21 вересня, у селі Іванчанка Болградського району. Унаслідок загоряння було пошкоджено будівлю і майно культової споруди. Вогонь загасили самі місцеві жителі.

У поліції тоді зазначали, що підліток підпалив церкву нібито через помсту.

"Підліток зізнався у скоєному та пояснив, що так він хотів помститися своєму однокласникові, який його нібито постійно цькував", – пояснила речниця ГУ в Одеській області Любов Гордієвська.

Сам хлопець зазначив у коментарі журналістам, що спершу перевірив скарбничку для пожертв у храмі, але грошей там не було. Однак палив храм не через помсту.

"Вони сказали, що якщо скажу, прийдуть і будуть бити", – відповів підліток.

Бабуся палія зазначила, що вона не виправдовує вчинок внука, бо "це великий гріх".

Однолітки стверджують, що 12-річний Віталій з сином батюшки не ворогував. А сам винуватець підтверджує, що й раніше крав гроші з церкви та витрачав на солодощі.

Місцеві просять поспілкуватися з підлітком. Через юний вік його судити не можуть. На тата й маму підлітка склали адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Сам хлопець став на коліна перед селянами за підпалену церкву.

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Автор: Віолетта Орлова