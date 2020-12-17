У Дніпровському районі Києва двоє невідомих чоловіків пограбували дівчину, відібравши у неї мільйон гривень.
Читайте такожВосьмеро нападників: у Києві зухвало пограбували студента-іноземцяЯк пише «Обозреватель» з посиланням на свої джерела, це сталося на вул.Митрополита Андрея Шептицого.
Зазначається, що до автомобіля Nissan Juke підбігли двоє чоловіків в масках-балаклавах, в руках у них були ломи. Один з них розбив скло водійських дверей та витягнув дівчину на вулицю, а другий в цей час дістав з салону дві сумки з грошима. Після цього грабіжники сіли в автомобіль Skoda та зникли з місця злочину. Злочинці розшукуються.
Відомо, що дівчині 29 років. Вона бухгалтер в діагностичному центрі.
Будь-якої офіційної інформації з цього приводу на цей час немає.
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