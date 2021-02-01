Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлювати правоохоронні органи.

У центрі Києва з річки Либідь витягли тіло чоловіка.

Читайте такожУ Києві понад дві години шукали вибухівку на Центральному залізничному вокзаліЯк повідомили в столичному Головному управлінні ДСНС, сьогодні об 11:02 надійшло повідомлення, що за адресою вул. Старовокзальна, 26, що в Шевченківському районі столиці, у річці Либідь на поверхні води знаходиться тіло людини.

До місця виклику було направлено рятувальників. По прибуттю на місце події було встановлено, що тіло чоловіка знаходилось на поверхні води на відстані 1,5 м від берега річки. Рятувальники за допомогою драбини, палиці та рятувальної мотузки доставили тіло чоловіка на берег та передали слідчо-оперативній групі.

Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

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Автор: Інна Андаліцька