Керівництво підприємства в установленому порядку не повідомило відповідні служби про надзвичайну подію.

Про аварію на підприємстві "Рівнеазот", де учора в цеху з виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу, у поліцію повідомив анонім, інші державні установи дізнались про неї з соціальних мереж.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшла мова під час оперативного засідання комісії з питань ТЕБ та НС Рівненської міської територіальної громади.

На засіданні зазначалося, що державні установи про подію дізналися з соціальних мереж.

"Керівництво підприємства в установленому порядку не повідомило відповідні служби. До поліції інформація про подію надійшла телефоном від аноніма", - повідомили учасники засіданні.

Члени комісії вирішили провести позапланову перевірку цього підприємства та стан системи оповіщення на предмет виникнення надзвичайних ситуацій.

Читайте такожАварія на "Рівнеазоті": фахівці розповіли про стан повітря у містіОднак вказане підприємство зареєстроване в селі Городок Рівненського району, тож комісію з Рівного на територію заводу можуть не пустити.

Аварія на "Рівнеазоті": що відомо

20 липня на підприємстві "Рівнеазот" сталася розгерметизація трубопроводу в цеху з виробництва азотної кислоти. В результаті надзвичайної ситуації стався разовий викид нітрозних газів. Наслідки НС ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 273 КК України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах).

Голова Держекоінспекції Андрій Мальований заявив, що після аварії на "Рівнеазоті" в обласному центрі та прилеглих населених пунктах перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено.

У ДСНС також запевнили, що жодної загрози населенню через аварію на підприємстві немає.

Приватне акціонерне товариство "Рівнеазот" – лідер із виробництва мінеральних добрив у Західній Україні.

У 2011 році "Рівнеазот" увійшов до холдингу OSTCHEM, який об’єднує активи азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа.

Підприємство розташоване неподалік Рівного.

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Автор: Петро Хромих