Журналісти програми «Гроші» дізнавалися, яку відповідальність несуть винуватці найрезонансніших ДТП в Україні останніх років.
«В основному здійснюють тиск на свідків та очевидців. Приховують або знищують докази. Спотворюють обставини справи, у тому числі, за допомогою кишенькових експертів, підкуповують слідчих, прокурорів та суддів», – заявив юрист Лаврентій Царук.
Зокрема, у сюжеті згадується масштабна аварія на Майдані Незалежності в Києві 30 жовтня:
«Двоє людей загинули. Ще троє постраждали. Водій позашляховика вилетів на тротуар, потім на зупинку громадського транспорту, а потім протаранив кілька авто...».
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