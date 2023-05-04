Для "розгону" фейків зловмисники створили анонімні акаунти у соцмережах, аудиторією яких були майже 200 тисяч користувачів.

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили міжрегіональну мережу ботоферм, які поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні.

Як повідомив прес-центр СБУ, насамперед зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва нашої держави в умовах війни. Також зазначається, що вони розповсюджували хибні повідомлення про теракти в українських містах та "мінування" об’єктів з масовим скупченням людей.

В спецслужбі поінформували, що для "розгону" фейків були створені анонімні акаунти у соцмережах "Фейсбук", "Інстаграм" і "Твіттер" із загальною аудиторією у майже 200 тис. користувачів.

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Зокрема, в СБУ зазначили, що у результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України знешкоджено 9 ботоферм і викрито їхніх організаторів.

"Серед них - активні прихильники однієї з вітчизняних політсил. "Осередки" дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях. Апаратно-програмні комплекси для "вирощування" ботів фігуранти встановили у власних помешканнях або в офісних приміщеннях. Під час обшуків у зловмисників виявлено: комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності; банківські картки, на які отримували гроші за інформаційні "вкиди"; 5 тис. SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку; GSM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання", - йдеться у повідомленні

На підставі зібраних доказів фігурантам планується повідомити про підозру за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Боротьба з ворогами України - що повідомлялося

1 травня стало відомо, що в Одеській області затримали зрадника, який "зливав" російським окупантам інформацію про оборону місцевих заводів.

За відомостями правоохоронців, зловмисник - працівник одного з місцевих заводів хімічної галузі. Чоловік надсилав знайомим росіянам координати критичної інфраструктури.

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