Йдеться про тримання під вартою без права внесення застави.

Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід завербованому зраднику зі Служби безпеки України Дмитру Козюрі.

Як передає кореспондент УНІАН, прокурор Микола Уставицький просив про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права на внесення застави.

Утім, адвокат Козюри Едуард Клименко зауважив, що його клієнт дав викривальні покази щодо себе, співпрацює зі слідством та не збирається йому перешкоджати.

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Крім того, за словами адвоката, його клієнт, зокрема, має проблеми з тиском, тож повинен постійно його контролювати.

Так, він попросив про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який збігається з комендантською годиною в Києві, - з опівночі до 5-ї ранку.

Водночас суддя все ж ухвалив рішення задовільнити клопотання прокурора, призначивши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 квітня включно, без права на внесення застави.

Затримання зрадника в лавах СБУ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого СБУ повідомила про викриття та затримання у своїх лавах топпосадовця, який працював на Федеральну службу безпеки Росії. Джерела в спецслужбі повідомили УНІАН, що зрадником виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра.

Згідно з інформацією СБУ, зрадник тривалий час знаходився у розробці співробітників внутрішньої безпеки Служби.

Чоловікові було обмежено доступ до дійсно важливих даних, водночас через зрадника Служба безпеки насичувала ворога великим масивом дезінформації.

У матеріалах кримінального провадження задокументовано 14 масштабних епізодів протиправної діяльності.

За даними слідства, зрадник був завербований ФСБ у 2018 році у Відні. Протягом певного часу він із був "законсервований" російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Утім, наприкінці грудня минулого року ФСБ поновила з ним контакти.

Затриманому посадовцю оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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