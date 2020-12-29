Чоловік майстерно обдурив касирів на п'ять тисяч гривень, сховавши при перерахунку гроші собі в рукав.

У торгово-розважальному центрі SkyMall на проспекті Романа Шухевича в Києві шахрай спритним рухом обдурив касирів на велику суму.

Інцидент стався в суботу, 26 грудня, передає "Київ Оперативний".

Читайте такожШахрайка ошукала охочих відпочити за кордоном киян на 700 тисяч гривень

"26.12.2020 ТРЦ SkyMall, в магазин "Моро" зайшов чоловік і назвався вантажником з іншого магазину. Йому нібито заплатили дрібними купюрами, і він попросив розміняти 10 тисяч гривень більшими. В результаті чого майстерно обдурив на п'ять тисяч гривень, сховавши при перерахунку гроші собі в рукав", - йдеться в повідомленні.

У мережі просять впізнати шахрая і повідомити в поліцію.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко