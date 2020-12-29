У торгово-розважальному центрі SkyMall на проспекті Романа Шухевича в Києві шахрай спритним рухом обдурив касирів на велику суму.
Інцидент стався в суботу, 26 грудня, передає "Київ Оперативний".
Читайте такожШахрайка ошукала охочих відпочити за кордоном киян на 700 тисяч гривень
"26.12.2020 ТРЦ SkyMall, в магазин "Моро" зайшов чоловік і назвався вантажником з іншого магазину. Йому нібито заплатили дрібними купюрами, і він попросив розміняти 10 тисяч гривень більшими. В результаті чого майстерно обдурив на п'ять тисяч гривень, сховавши при перерахунку гроші собі в рукав", - йдеться в повідомленні.
У мережі просять впізнати шахрая і повідомити в поліцію.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Шахрай вкрав з банківської картки гроші, зібрані на лікування дитини: дівчинка померла
- В Одесі затримали шахраїв, які намагалися привласнити будівлю фіскальної служби
- У Миколаєві затримали банду шахраїв: міняли гроші пенсіонерів на "сувеніри" (відео)
- У Дніпрі затримали групу чоловіків, які викрали жінку на очах у перехожих (відео)
- Били і душили: на Дніпропетровщині зловмисники під приводом перевірки лічильників грабували пенсіонерів (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram