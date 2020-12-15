Кияни звернули увагу на кріплення опор до землі.

Можливою причиною падіння електроопор на Шулявському мосту може бути їх неналежне кріплення.

Про це свідчать фото, опубліковані в спільноті "Типичный Киев" у Facebook.

"Власне, ось чому впали стовпи на Шулявському шляхопроводі. Болти, які нікуди не входять і нічого не кріплять... Немає слів", - обурився автор публікації.

Шулявський міст у Києві: падіння стовпів у вівторок

Минулого року була проведена реконструкція Шулявської розв'язки.

Сьогодні, 15 грудня, столична поліція попередила водіїв, що у зв'язку з падінням стовпів лінії електропередач на Шулявському шляхопроводі рух обмежено в напрямку станції метро Дорогожичі.

Через це на Шулявці обмежили рух транспорту, утворилися затори.

Також у КМДА повідомили, що змінено маршрути прямування тролейбусів №№30, 27, 22 та 42 через пошкодження контактної мережі на Шулявському шляхопроводі. Так, тролейбус №30 курсує зараз в обидва напрямки через Повітрофлотський пр-т - станція метро "Лук'янівська" - станція метро "Дорогожичі".

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Автор: УНІАН