Дорослих медики госпіталізували.

На одній із трас у напрямку австрійського міста Медлінг сталась смертельна аварія з участю громадян України. У салоні на момент трагедії перебувало подружжя з дітьми. Дітей 2 і 6 врятувати не вдалося.

Про це пише Обозреватель.

Пара родом зі Львівщини, але вже як кілька років працює і мешкає в Італії.

42-річний Богдан легально влаштувався на місцевий завод, а 34-річна Романа доглядала за дітьми та домом. Цього літа родина вперше за кілька років приїхала на Батьківщину до родичів.

Читайте такожВ Одесі підлітки пограбували 11-річного хлопчикаТрагедія сталася, коли українці поверталися до Італії на власному авто, але дорогою транспорт зламався, через що вони зупинилися на третій смузі. Саме тоді позаду у них врізався інший автомобіль. На задніх кріслах перебували діти, які загинули від отриманих травм.

6-річний хлопчик якраз повинен був іти у перший клас наступного дня.

Дорослих медики госпіталізували. Сама Богдана після опритомнення не пам’ятає обставин ДТП. У лікарні їй повідомили про смерть дітей.

Потерпілим вже придбали квиток додому. Тіла дітей доправлять на Львівщину 4 вересня.

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Автор: Григорій Бондар