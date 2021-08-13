Смертельна ДТП на Тернопільщині сталася між двома селами.

У Тернопільській області e ніч на четвер, 12 серпня, в ДТП загинув юний мотоцикліст. Мотоцикліста не стало e день його повноліття – хлопцеві тільки виповнилося 18 років.

Смертельна аварія трапилася близько 2:20 між селами Кутянка та Андрушівка Кременецького району, повідомили у Головному управлінні Нацполіції на Тернопільщині.

За попередніми відомостями, хлопець на повороті не впорався з керування, з'їхав у кювет і врізався у дерево. Правоохоронці з'ясували, що у пілота був шолом, але не на голові. Шолом був пристебнутий до мотоцикла.

"Поліцейські кажуть, що на момент ДТП хлопець був тверезий...", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в Україні водії мототранспорту зобов'язані їздити в шоломах – це одне з правил дорожнього руху.

Їзда без шолома є порушення ч. 4 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За їзду без шолома загрожує штраф у розмірі 51 гривня.

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Автор: Екатерина Присяжнюк