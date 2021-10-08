У Полякова були судоми / фото - УНІАН

Таксист, який бачив останні хвилини життя народного депутата Антона Полякова, розкрив деталі його смерти. Виявилося, політику було настільки зле, що його навіть нудило. Також у нього були судоми.

Про це повідомляє Telefram-канал "Політика країни".

Джерело у поліцію розповідає, що таксист, який віз Полякова, є громадянином Азербайджану. Чоловік повідомив, що він "підібрав" депутата біля дороги на проспекті Соборності, 2. Поляков нібито шукав таксі та ловив машини.

"Стояла людина, хиталася. Я зупинився. Потім їхав, його нудило. Він був явно п'яним", - передають слова таксиста у Telegram-каналі.

Окрім цього, депутат від "Слуги народи" Галина Янченко написала на своїй сторінці у Facebook про те, що у Полякова були судоми. 

"Патрульні знайшли його вночі в машині таксі, зупинене за порушення ПДР. За інформацією патрульних його нудило, а потім почались конвульсії. Швидка не змогла його врятувати", - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим у Києві. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті політика - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Подробиці смерті нардепа Полякова вже розповіли у поліції.

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Автор: Поліна Кузенко