Депутат Янченко також підтвердила інформацію про те, що загиблому було дуже погано.

Таксист, який бачив останні хвилини життя народного депутата Антона Полякова, розкрив деталі його смерти. Виявилося, політику було настільки зле, що його навіть нудило. Також у нього були судоми.

Про це повідомляє Telefram-канал "Політика країни".

Джерело у поліцію розповідає, що таксист, який віз Полякова, є громадянином Азербайджану. Чоловік повідомив, що він "підібрав" депутата біля дороги на проспекті Соборності, 2. Поляков нібито шукав таксі та ловив машини.

"Стояла людина, хиталася. Я зупинився. Потім їхав, його нудило. Він був явно п'яним", - передають слова таксиста у Telegram-каналі.

Окрім цього, депутат від "Слуги народи" Галина Янченко написала на своїй сторінці у Facebook про те, що у Полякова були судоми.

"Патрульні знайшли його вночі в машині таксі, зупинене за порушення ПДР. За інформацією патрульних його нудило, а потім почались конвульсії. Швидка не змогла його врятувати", - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим у Києві. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті політика - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Подробиці смерті нардепа Полякова вже розповіли у поліції.

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Автор: Поліна Кузенко