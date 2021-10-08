Таксист, який бачив останні хвилини життя народного депутата Антона Полякова, розкрив деталі його смерти. Виявилося, політику було настільки зле, що його навіть нудило. Також у нього були судоми.
Про це повідомляє Telefram-канал "Політика країни".
Джерело у поліцію розповідає, що таксист, який віз Полякова, є громадянином Азербайджану. Чоловік повідомив, що він "підібрав" депутата біля дороги на проспекті Соборності, 2. Поляков нібито шукав таксі та ловив машини.
"Стояла людина, хиталася. Я зупинився. Потім їхав, його нудило. Він був явно п'яним", - передають слова таксиста у Telegram-каналі.
Окрім цього, депутат від "Слуги народи" Галина Янченко написала на своїй сторінці у Facebook про те, що у Полякова були судоми.
"Патрульні знайшли його вночі в машині таксі, зупинене за порушення ПДР. За інформацією патрульних його нудило, а потім почались конвульсії. Швидка не змогла його врятувати", - повідомила вона.
Як повідомляв УНІАН, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим у Києві. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті політика - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Подробиці смерті нардепа Полякова вже розповіли у поліції.
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