На об'їзній дорозі Вінниці зіткнулися одразу три авто.

Троє поліцейських загинули в дорожньо-транспортній пригоді на Вінниччині. Як інформує обласне управління Нацполіції, трагедія сталася сьогодні близько 12 години на обʼїзній дорозі міста Вінниця.

Детальних обставин події в поліції не наводять, лише зазначають, що зіткнулися одразу три легкові авто.

"Троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці події. Ще один правоохоронець госпіталізований до лікарні. Правоохоронці перебували поза службою та саме повертались з навчання", – йдеться у повідомленні.

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Також травми отримали люди з другого легковика, Toyota Tundra: водій, його дружина та їхня неповнолітня дитина – всі вони доправлені в лікарню, але загрози їхньому життю медики не бачать.

Про постраждалих в третьому авто не повідомляється, лише зазначено, що сама машина отримала механічні пошкодження.

Зараз слідчі з’ясовують обставини аварії, вже відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами.

Інші новини про дорожньо-транспортні пригоди

Як писав УНІАН, днями у Києві маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою. Водій маршрутки та 6 пасажирів отримали травми.

Також ми розповідали, що на початку травня двоє українців загинули у жахливій ДТП у Варшаві. Автомобіль, в якому перебували українці, спалахнув одразу після зіткнення з деревом.

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