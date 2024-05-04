Автомобіль, в якому перебували українці, спалахнув одразу після зіткнення з деревом.

У Варшаві загинули двоє українців. Вони потрапили у смертельну ДТП, повідомляє RMF24.

Аварія сталася вдень у п’ятницю. За попередніми висновками поліції, водій BMW перевищив дозволену швидкість і втратив керування автомобілем. Автомобіль врізався в дерево і одразу спалахнув.

До прибуття пожежної бригади інші водії намагалися погасити вогонь за допомогою вогнегасників власних автомобілів, але полум'я було надто сильним. Коли перший підрозділ пожежників прибув на місце події, автомобіль був повністю охоплений вогнем, розповів журналістам представник пожежної служби Войцех Капчинський.

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За даними Окружної прокуратури Варшави, в результаті аварії загинуло троє чоловіків – найімовірніше двоє громадян України та один громадянин Білорусі.

Інші трагічні події з українцями за кордоном

Як писав УНІАН, цього тижня у Будапешті громадянин Казахстану завдав ножових поранень 48-річному українцю, від чого той помер на місці. За даними слідства, трагедія сталася в результаті сварки та бійки між чоловіками.

Також ми розповідали, що наприкінці квітня у Німеччині росіянин вбив двох українських військових, які перебували там на реабілітації. Німецька прокуратура заявила, що не виключає політичних мотивів.

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