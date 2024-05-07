Водій маршрутки та 6 пасажирів отримали травми.

Сьогодні вранці у Дніпровському районі столиці сталася ДТП за участі маршрутного таксі та вантажівки, семеро людей травмовано. Про це повідомляє поліція Києва в Тelegram.

"Автопригода трапилась сьогодні близько о 8:00 у Дніпровському районі столиці. За попередньою інформацією, водій вантажного транспортного засобу, рухаючись по проспекту Георгія Нарбута, виконував маневр повороту з другої смуги, внаслідок чого відбулось зіткнення з мікроавтобусом", - сказано в повідомленні.

Також в поліції повідомляють, що травми отримали водій маршрутного таксі та 6 пасажирів.

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"Лікарі госпіталізували їх до медичного закладу, їх стан наразі встановлюється", - сказано в повідомленні

На місці працює слідчо-оперативна група столичного Главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

ДТП в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у березні 2024 року у Дніпропетровській області сталася моторошна смертельна аварія за участі маршрутки - транспортний засіб вилетів з дороги й перевернувся.

Це сталося на трасі Дніпро – Павлоград. Загинули три людини. Унаслідок аварії постраждали мінімум 14 осіб, і серед них є неповнолітні.

Вже відома можлива попередня причина аварії - водієві маршрутки не вдалося впоратися з керуванням на великій швидкості, оскільки перед ним почав розвертатися вантажний автомобіль.

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