Солдат Нацгвардії викрав автомобіль під Львовом, щоб повернутися додому

У селищі Сокільники солдат побачив припаркований на узбіччі автомобіль Ford Sierra з ключами в замку запалювання і викрав його.

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