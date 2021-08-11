У передмісті Львова старший солдат 45-го полку Національної гвардії викрав автомобіль, щоб повернуться додому в Тернопіль.
Про це повідомляє 368.media, посилаючись на матеріали кримінальної справи за ч.1 ст. 289 КК.
Старший солдат перебував поза місцем несення служби за станом здоров'я. У селищі Сокільники Львівського району він побачив припаркований на узбіччі автомобіль Ford Sierra з ключами в замку запалювання. Викравши автомобіль, він поїхав до Тернополя.
На 33-му кілометрі траси "Тернопіль - Львів - Рава-Руська" його затримали.
Бійцю повідомили про підозру за ч.1 ст. 289 КК. Суд відпустив його під особисте зобов'язання.
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