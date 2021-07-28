Наразі Нацгвардія має у своєму арсеналі чотири сучасні французькі повітряні судна.

Під час військового параду в Києві на День Незалежності над Хрещатиком пролетять нові французькі гелікоптери Airbus.

Як повідомляє прес-служба МВС, Національна гвардія вже розпочала тренувальні польоти.

Зокрема, тренують групову злітаність гвардійські екіпажі, які будуть пілотувати авіаційну техніку 24 серпня.

"Тренування проходять на вертольотах Airbus EC 225 LP, які братимуть участь в параді до Дня Незалежності. На сьогодні Нацгвардія має вже у своєму арсеналі чотири сучасні французькі повітряні судна. Їх пілоти пройшли теорію та практику за кордоном", - заявили у відомстві.

10 липня авіація МВС отримала п’ятий в цьому році вертоліт за контрактом з Airbus Helicopters. Він став четвертим літальним апаратом Н-225, який приступить до виконання бойових завдань підрозділами Національної гвардії.

До Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС від французького виробника вже надійшло 14 гелікоптерів:

Два типу Н125 для ДПСУ;

Два типу Н145 для НПУ;

Десять типу Н225 (6 для ДСНС та 4 для НГУ).

Раніше стало відомо, що на День Незалежності відбудеться парад з військовою технікою. У серпні в центрі Києва тричі проведуть репетицію параду.

Автор: Юрій Годован