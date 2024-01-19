У якості альтернативи суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 500 мільйонів гривень для кожного з них.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід трьом фігурантам у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ, відомої як справа Гринкевичів. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

"За клопотаннями Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд столиці обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд гривень", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у якості альтернативи суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 500 мільйонів гривень для кожного з них. Строк дії ухвал – до 16.03.2024 року.

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Ще один – четвертий – учасник злочинної схеми перебуває під вартою з 29 грудня 2023 року. Пʼятого оголошено в розшук, уточнили в ОГП.

"Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 КК України)", – додали в прокуратурі.

Джерела "РБК-Україна" стверджують, що серед заарештованих – Володимир Тимків та Андрій Колотило.

Справа Гринкевичів: основне

29 грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали при спробі дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів одному з керівників слідчого управління ДБР. Гроші він пропонував за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження.

Відомо, що компанії цього бізнесмена є одним із найбільших постачальників Міноборони – він отримав 23 тендери на постачання одягу армії на понад 1,5 млрд грн. Багато угод так і не виконано, виконано частково або за завищеними цінами. Сума збитків може перевищувати 1 млрд грн.

11 січня Держбюро розслідувань заявило, що майно сімʼї Гринкевичів та компаній, підконтрольних бізнесмену було арештовано. Водночас в Міноборони повідомили, що розривають усі договори із цими компаніями. Згодом оборонне відомство звернулося до ДБР, аби міністерство визнали потерпілою стороною в цій справі.

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