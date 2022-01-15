На Говерлу піднімалися три людини: всі жителі Одеської області. Це дівчина, її наречений і його мати.

У Карпатах під час сходження на Говерлу загинула 57-річна жінка. Її син і його наречена травмовані. Їх шукали, а потім спускали з гори рятувальники.

У горах дуже погана погода: як по всій Україні сильний штормовий вітер. Крім того, говерлянський схил весь зледенів. Туристи про це знали, але знехтували, бо вважали себе досить підготовленими. Мовляв, дивилися в соцмережах, як ходили інші. Крім того, самі вже бували в зимових походах, йдеться в сюжеті ТСН.

На Говерлу піднімалися три людини: всі жителі Одеської області. Це дівчина, її наречений і його мати. До вершини гори не дійшли метрів 800 через лід і вітер. Тому почали спускатися назад, але послизнулися. Їх понесло з гори.

"Підніматися легко, а спускатися вже по льоду. Я посковзнулася. Метрів 200 летіла. Головою билася весь час. Були ялинки. Я змогла ноги виставити вперед. Якби не ці ялинки, тому що там дуже високий обрив, я б спину точну зламала", — розповідає потерпіла туристка Вікторія.

Втім, для матері її нареченого саме дерева стали фатальними, припускають рятувальники. "Вона не бачила, де поділися її свекруха і чоловік. Коли вона отямилася, набрала рятувальників. За її словами, хвилин п'ять була без свідомості", - розповіла керівниця пресцентру ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович.

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Жінка вдарилася головою. Загинула на місці, ще до того, як прибули рятувальники. "Вона, попередньо, вдарилася головою об дерева. Не стільки об скелясту поверхню, скільки просто впала головою об дерева. Отримала травму голови, в результаті якої, я так думаю, настала смерть", - говорить заступник начальника відділення поліції №1 міста Яремче Юрій Микитишин.

Рятувальники швидко виявили постраждалих завдяки системі GPS-моніторингу, з якою зараз працюють, хоча туристи були розкидані один від одного по схилу. Одночасно працювали три десятки фахівців з декількох пошуково-рятувальних відділень. Витягнути постраждалих з тих місць, куди впали, кажуть, було непросто. "Довелося використовувати спеціальне альпіністське спорядження, щоб його підняти. Вона була біля скелі над урвищем. Її потрібно було піднімати, транспортувати на безпечну верхівку гори", - каже Христина Перцович.

Постраждалих дівчину і її нареченого доставили в лікарню. У неї травмована ключиця. У нього - стегно. До слова, у загиблої жінки якраз був сьогодні день народження. Їй виповнилося 57 років.

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