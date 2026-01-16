'Підписка на військо': українці зможуть обрати, на яку бригаду задонатити

На платформі 100% усіх зарахувань від користувачів потрапляють одразу на благодійні казначейські рахунки військових частин.

В Україні працює платформа регулярної підтримки військових - "Підписка на військо". Це ще один інструмент, який допоможе підтримати українське військо якісно.

Під час презентації проекту авторка ідеї Олена Шевцова розповіла, що народилась ця ідея саме від командирів, офіцерів, сержантів, солдатів, з якими вона спілкувалася.

"І хотілось би, щоб люди підтримували українське військо не лише емоційно, коли щось відбувається, коли у нас погані новини з фронту або після обстрілів і йдуть якісь збори, а щоб люди підтримували військо завжди, регулярно, незалежно від того, яка у нас сьогодні стрічка новин", - сказала вона.

За словами Шевцової, мета - зібрати всі підрозділи, які беруть участь в обороні нашої держави, представників всіх сил безпеки та оборони, щоб вони були об'єднані цією платформою.

Керівник проекту Галина Клемпоуз зазначила, що на платформі 100% усіх зарахувань від користувачів потрапляють одразу на благодійні казначейські рахунки військових частин.

"Також у нас на платформі ви можете знайти відкриту аналітику, тобто будь-яка гривня, 10 чи 100 грн, які ви донатите, ви одразу бачите, як кошти потрапляють на рахунки, і ми бачимо цю суму, скільки ви задонатили, скільки бригада отримала. Ви можете спостерігати дашборди, які відображають певну змагальність, хто більше в донати, хто більше в платежі і, звісно, яка бригада отримує найбільшу кількість підтримки", - пояснила Клемпоуз.

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, який приєднався до заходу онлайн, зауважив, що завдяки платформі є додаткові спроможності для людей, щоб допомагати не в абстрактний фонд, а персонально військовій частині. Він пояснив:

"Командири військових частин дуже добре розуміють потреби, виробничі спроможності, які є в державі, різних виробників, і в момент часу можуть закупити конкретно той засіб чи ту техніку, яка необхідна для посилення боєздатності… Платформа дає можливість усвідомити, куди ми конкретно донатимо і прокомунікувати з військовою частиною, для чого це їм потрібно в якийсь момент часу. Якщо казати про те, щоб виграти війну, війни завжди виграє народ, по-іншому не буває. Ми маємо усвідомлювати, що Сили оборони і цивільний сектор - це єдине ціле, яке може виграти війну".

