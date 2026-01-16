Графіки відключень світла на суботу: коли та скільки не буде електроенергії

В "Укренерго" нагадали, що світло вимушено відключають через наслідки російських ракетно-дронових ударів.

У суботу, 17 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промисловості, повідомляє "Укренерго".

Як зазначили у компанії, обмеження запроваджені через "наслідки російських ракетно - дронових атак на енергооб’єкти".

В "Укренерго" нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Там також зазначили, що час та обсяг застосування відключень можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Відео дня

Крім цього, в "Укренерго" закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Удари Росії по енергосистемі України - головні новини

В ніч проти 13 січня Росія вчергове масовано атакувала українську енергосистему. Сильно дісталося енергооб’єктам столиці. Через наслідки ворожої атаки у столиці та частині Київської області було запроваджено аварійні відключення, які досі не скасовані.

Пізніше стало відомо, що ТЕЦ-5 у Києві повністю зупинилася, і ТЕЦ-6 - частково. Енергетичний експерт, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев повідомив, що ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 навряд чи запрацюють на повну потужність щонайменше до кінця поточного опалювального сезону.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що наразі Київ переживає найскладнішу ситуацію в енергетиці з початку повномасштабної війни Росії на Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: