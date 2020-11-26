Персонал бази намагається відкачати воду з відсіків, але поки їм не вдалося локалізувати аварію.

У селищі Олександрівка (під Чорноморськом, Одеська область) тоне судно «Аметіст» Морської пошуково-рятувальної служби.

Як повідомили "Думській" співробітники МПРС, навколо потопаючого буксира утворилася пляма нафтопродуктів.

Персонал бази намагається відкачати воду з відсіків, але поки їм не вдалося локалізувати аварію. Зазначається, що судно почало йти під воду приблизно о 16:00.

Читайте такожВласник "Delfi" через суд намагався заборонити евакуацію судна-Криклій

Рятувальники розповідають, що на стоянці в Олександрівці кілька років поспіль відбувалися крадіжки металу. Невідомі знімали з суден біля причалів водонепроникні двері.

"Аметіст" - морський рятувальний буксир проекту 1454, тип "напористий". Судно побудовано в 1977 році, довжина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Швидкість 13,5 вузлів, екіпаж 35 осіб. Судно не було введено в експлуатацію, але знаходилося на балансі підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба».

Аварія танкера "Делфі" в Одесі: хронологія

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко