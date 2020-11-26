У селищі Олександрівка (під Чорноморськом, Одеська область) тоне судно «Аметіст» Морської пошуково-рятувальної служби.
Як повідомили "Думській" співробітники МПРС, навколо потопаючого буксира утворилася пляма нафтопродуктів.
Персонал бази намагається відкачати воду з відсіків, але поки їм не вдалося локалізувати аварію. Зазначається, що судно почало йти під воду приблизно о 16:00.
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Рятувальники розповідають, що на стоянці в Олександрівці кілька років поспіль відбувалися крадіжки металу. Невідомі знімали з суден біля причалів водонепроникні двері.
"Аметіст" - морський рятувальний буксир проекту 1454, тип "напористий". Судно побудовано в 1977 році, довжина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Швидкість 13,5 вузлів, екіпаж 35 осіб. Судно не було введено в експлуатацію, але знаходилося на балансі підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба».
Аварія танкера "Делфі" в Одесі: хронологія
- У листопаді 2019 року в Чорному морі біля Одеси, в районі пляжу «Дельфін», зазнав аварії танкер "Делфі" (Delfi) з трьома українцями на борту.
- В результаті аварії було забруднене узбережжя. Судновласник пообіцяв прибрати танкер з пляжу ще до 31 березня, потім терміни переносилися.
- Останні спроби наприкінці липня завершилися невдачею.
- 26 липня комісія з ТЕБ і НС Одеської ОДА визнала ситуацію з "Делфі" надзвичайною. Судновласнику відмовили у продовженні робіт.
- 10 серпня був підписаний тристоронній договір між АМПУ, компаніями "Краншип" і "Бруклін-Київ" та виконано ряд підготовчих робіт. Роботи з підняття судна виконувала "Краншип", а "Бруклін-Київ" фінансувала угоду.
- 26 серпня "Делфі" поставили на рівний кіль.
- 1 вересня Господарський суд Одеської області заарештував судно за позовом АМПУ.
- Вранці 10 вересня танкер прибрали з одеського пляжу і почали його транспортування до порту "Чорноморськ" (Одеська обл.).
- Того ж дня, 10 вересня 2020 року танкер «Делфі» доставили в акваторію порту «Чорноморськ». Загальна сума збитків внаслідок забруднення моря становила 16,3 тисячі доларів.
- Операція з видалення з одеського пляжу аварійного танкера "Делфі", що зазнав аварії восени минулого року, обійшлася в 0,5 млн доларів.
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