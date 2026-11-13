Ні 40 заручників, ні загиблого: у МВС розкрили деталі сутички у Петропавлівській Борщагівці

Вигівський зазначив, що з 20 найбільш активних учасників сутички 13 вже затримані.

Приміщення, біля якого відбувалися сутички у Петропавлівській Борщагівці, офіційно використовувалося Національною гвардією. Про це сказав під час Години запитань до уряду міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"Жодних 40 заручників, як і загиблого, звісно, там не було. Попри спроби деяких активістів проросійських, "лідерів думок", соцмереж ще більше підігріти увагу до події, а в деяких випадках закликати до радикальних дій, поліцейські та гвардійці спрацювали професійно", - підкреслив Вигівський.

За його словами, щодо умов перебування військових триває досудове розслідування ДБР. "Вчора завершено службове розслідування НГУ і всі матеріали будуть скеровані до ДБР", - сказав міністр.

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Вигівський зазначив, що в акції взяли участь понад 160 осіб, з яких більше 20 були активними учасниками. Він додав, що на сьогодні вже 13 особам оголосили про підозру.

Міністр підкреслив, що розбитий транспорт, заклики до перекидання автобуса, жбурляння в правоохоронців камінням – "усе це дикунство матиме належну правову оцінку".

Він також зазначив, що громадянка, яка "під виглядом медикині" приїхала туди і почала транслювати це у соцмережі, мала багато підписників з РФ, які це підхопили і тиражували, а потім підключилися багато ЗМІ. За його словами, після цього на місце прийшли багато молоді, які вели стріми, а пізніше підтягнулися люди. "Це не була змодельована ситуація заздалегідь. Хоч може ця громадянка і на це розраховувала. Там в основному були місцеві жителі", - наголосив міністр.

Він підкреслив, що завдання правоохоронців було в тому, щоб не допустити ескалації і кровопролиття. За його словами, можливо вони не діяли жорстко в тих умовах, бо розуміли, до чого це може призвести і в інших регіонах України.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада у соцмережах розповсюджувалися повідомлення про нібито утримання заручників у підвалі будинку в Петропавлівській Борщагівці. Біля приміщення зібралися люди, котрі намагалися вибити ворота, були сутички з правоохоронцями та військовослужбовцями.

12 листопада стало відомо, що Служба безпеки України та Національна поліція затримали 13 учасників сутичок. Серед затриманих - 18-річний уродженець Запорізької області, який 4,5 роки провів на тимчасово окупованій території України, а декілька місяців тому переїхав у Київську область. Саме він бив кувалдою по автівці Патрульної поліції та автобусу Нацгвардії.

Серед затриманих також 22-річна місцева безробітна та 21-річний будівельник з Рівненської області. Вони брали участь у блокуванні проїзду, пошкодженні автобуса Нацгвардії, а також закликали до пошкодження спецтранспорту.

СБУ встановила, що одна з організаторок провокації використовувала підроблене посвідчення "лікаря-хірурга". Вона не отримувала документів про вищу медичну, фармацевтичну або післядипломну освіту, а Міністерство охорони здоров’я не видавало їй посвідчення лікаря.

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