У Таїланді будівельний кран упав на пасажирський потяг: загинули десятки людей

У поїзді перебували майже 200 людей, понад 60 отримали поранення.

На північному сході Таїланду будівельний кран упав на пасажирський потяг, що рухався, спричинивши масштабну аварію з пожежею. Як пише AP, внаслідок катастрофи загинули щонайменше 29 людей, ще 64 дістали поранення. Рятувальники продовжують розбирати завали та надавати першу допомогу постраждалим.

Зазначається, що сходження поїзда з рейок сталося на ділянці масштабного проєкту швидкісної залізниці, яка в майбутньому має з’єднати Китай із країнами Південно-Східної Азії.

За даними управління зі зв’язків з громадськістю провінції Накхонратчасіма, де сталася аварія, кран використовували для будівництва естакадної частини залізниці. Він упав у момент, коли потяг прямував із Бангкока до провінції Убонратчатхані.

Фотографії, опубліковані в тайських медіа, зафіксували стовпи білого, а згодом чорного диму над місцем трагедії, а також будівельну техніку, що звисала між двома бетонними опорами. На відео державного мовника ThaiPBS видно рятувальників, які працюють на перевернутих вагонах із великими пробоїнами в бортах. Фрагменти крана були розкидані вздовж колії, а парамедики надавали допомогу пораненим пасажирам.

За даними ЗМІ, потяг складався з трьох вагонів, найбільших пошкоджень зазнали два останні.

Міністр транспорту Таїланду Піпхат Ратчакітпракан заявив, що у поїзді перебували 195 пасажирів, та доручив розпочати розслідування причин аварії.

"Обвалена естакадна ділянка є частиною спільного тайсько-китайського проєкту швидкісної залізниці, який має з’єднати столицю Бангкок із північно-східною провінцією Нонгкхай на кордоні з Лаосом. Двохетапний проєкт оцінюється більш ніж у 520 млрд батів (близько 16,8 млрд доларів США) і є складовою ініціативи Китаю "Один пояс – один шлях", спрямованої на розширення транспортних зв’язків у регіоні", - пише AP.

Можливі причини аварії

За даними ВВС, серед 64 постраждалих – однорічна дитина та 85-річний чоловік. Загалом вісім осіб перебувають у важкому стані. Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул закликав покарати винних за цей інцидент, бо, за його словами, такі аварії можуть траплятися лише через недбалість, відхилення від проекту тощо.

Додається, що у серпні 2024 року на запланованому маршруті цієї ж залізниці в провінції Накхонратчасіма обвалився тунель, унаслідок чого загинули троє робітників. Однією з ймовірних причин тоді вважали тривалі сильні дощі.

Масштабна аварія у Перу

Нагадаємо, нещодавно у Перу сталася аварія за участю двох потягів, які перевозили туристів до відомого археологічного комплексу Мачу-Пікчу. Внаслідок зіткнення загинула щонайменше одна людина - працівник залізниці, близько 30 пасажирів дістали поранення. Аварія сталася поблизу Корайвайрачіни – ще одного археологічного об’єкта. Один потяг прямував із Мачу-Пікчу, інший – у напрямку знаменитої пам’ятки. Після аварії рух потягів було повністю призупинено на ділянці між Куско та Мачу-Пікчу.

