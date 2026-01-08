'Рятувальник не вмів плавати': сестра загиблого у Таїланді туриста розповіла про трагедію

Хвиля буквально висмикнула людей, які стояли по пояс у воді на популярному пляжі.

Британець, який потонув під час купання на популярному пляжі в Таїланді, можливо, вижив би, якби реагування на надзвичайні ситуації та стандарти безпеки були кращими, зокрема, якщо рятувальник, який чергував на узбережжі, вмів би плавати, - вважає сестра загиблого. Як пише The Independent, торік 29 листопада 37-річного Джейсона Ламберта змило у море сильною хвилею на пляжі Фрідом на Пхукеті, де чоловік відпочивав з родиною. Він був одним зі восьми людей, яких затягнули хвилі.

30-річна сестра загиблого Лорен Смі розповіла журналістам, що трагедія розгорнулася за лічені секунди – люди стояли у воді по пояс, коли раптова хвиля буквально висмикнула їх. Жінка опинилася трохи далі від берега, ніж її брат. Почала панікувати. Джейсон спробував до неї підійти, схопив її за руку, але в цей момент нахлинула інша хвиля і потягнула людей ще далі.

"Я відпустила його руку... Думала, що помру, бо щоразу, коли намагалася пливти, залишалася на місці", - розповіла Смі. За її словами, інший відпочиваючий допоміг їй повернутися до берега. А інші туристи намагалися врятувати її брата.

Вона розповіла, що один з міцних чоловіків кинувся у воду, схопив Джейсона і витягнув його на берег. Там йому почали робити серцево-легеневу реанімацію. Як розповіла Смі, на суші ситуація була хаотичною, тайська влада не зреагувала достатньо швидко, щоб врятувати її брата. Коли приїхали медики, він був ще живий. Швидка допомога доправила його і лікарню, але врятувати медики його не змогли.

Родина висловлює претензії до влади

Сестра Ламберта запевняє, що рятувальник, що чергував на пляжі, не вмів плавати: "Цей рятувальник мав бути навченим – ось у чому суть… Я насправді не розуміла, що відбувається, усе сталося дуже швидко… Рятувальник, який був на зміні, сказав нам, що він не вміє плавати".

"Місцеве видання Thaiger з посиланням на поліцію повідомило, що родина Ламберта не висловлювала заперечень щодо обставин його смерті та не просила про додаткове розслідування. За інформацією видання, після розтину тіло було офіційно передане родині для організації похорону", - пише видання.

Очевидиця подій, 31-річна Чарія Тавірат Хауеллс, розповіла The Mirror:

"Море виглядало неспокійним, і ми були там лише кілька хвилин, коли почули крики про допомогу. Усі кинулися рятувати. Тайський чоловік спустив на воду каяк і зміг дістатися до двох туристів, які боролися з хвилями, та витягнути їх на берег. Лише після цього люди помітили, що третього чоловіка затягує у воду. Коли його витягли на пісок, обличчя вже було блідим і жовтуватим – було очевидно, що він пробув під водою певний час".

Смі також заявила, що її родина була травмована тим, як влада поводилася з ними після трагедії в лікарні. Вона стверджує, що після смерті її брата не були відібрані зразки крові, а розтин провели лише через два тижні. Тіло Ламберта повернули до Великої Британії лише незадовго після Різдва. Смі та її мати вилетіли назад до Великої Британії через два дні після загибелі Джейсона.

