Міністр оборони не веде у Telegram сторінок і не робив жодних заяв про нібито підрив авто у Харкові, наголосили у відомстві.

У соцмережах поширилася інформація про начебто підрив автомобіля у Харкові, внаслідок якого загинув відомий конструктор безпілотних систем Андрій Гуменний. Інформацію поширив Телеграм-канал, підписаний як "Рустем Умєров". Однак і сам канал, і оприлюднене ним повідомлення є фейковими, заявили у прес-службі Міністерства оборони України.

"Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву Міністра оборони України щодо теракту в Харкові - є фейком", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, міністр оборони Рустем Умєров таких заяв не робив.

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Також в оборонному відомстві звернули увагу, що у міністра немає офіційних акаунтів у Telegram.

"У межах повномасштабної війни Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни. Закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела перед поширенням будь-яких повідомлень", - додали в Міноборони.

Російські фейки про Україну

Як відомо, Росія активно вкладає великі кошти у поширення дезінформації в інформаційному просторі, спрямованої проти України. Нещодавно російські пропагандисти поширювали брехню про те, що нібито в українських школах дітям роздають бейджі з написами "Мій тато - ухилянт".

Восени 2024 року російська пропаганда поширювала фейк про те, що нібито президент України за 15 мільйонів доларів придбав парадний автомобіль Адольфа Гітлера.

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